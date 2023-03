Calcio: Roma; operazione alla mano ok per Belotti (Di sabato 11 marzo 2023) Andrea Belotti è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra. "L'intervento, eseguito presso la ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) Andreaè stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo delladestra. "L'intervento, eseguito presso la ...

