Calcio: Roma, intervento alla mano destra ok per Belotti (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - L'attaccante della Roma Andrea Belotti è stato sottoposto questa mattina ad un "intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra. L'intervento, eseguito presso la clinica Madonna della Fiducia dal Prof. Matteo Guzzini, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell'AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo". Lo rende noto il club giallorosso in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023), 11 mar. - (Adnkronos) - L'attaccante dellaAndreaè stato sottoposto questa mattina ad un "chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della. L', eseguito presso la clinica Madonna della Fiducia dal Prof. Matteo Guzzini,presenza del medico sociale della Prima Squadra dell'AS, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo". Lo rende noto il club giallorosso in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

