Calcio: Onana 'portiere grazie a un fratello, mio idolo è Neuer' (Di sabato 11 marzo 2023) "Se non avessi fatto il portiere, sarei stato un poliziotto. Mi piace proteggere". Lo confessa il portiere dell'Inter André Onana, protagonista della prima puntata, disponibile da oggi su Dazn, della ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) "Se non avessi fatto il, sarei stato un poliziotto. Mi piace proteggere". Lo confessa ildell'Inter André, protagonista della prima puntata, disponibile da oggi su Dazn, della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Onana: 'L'Inter si è abituata a me? Sono io che mi sono abituato all'Inter. Io ho il mio modo di giocare e vedere… - glooit : Calcio: Onana 'portiere grazie a un fratello, mio idolo è Neuer' leggi su Gloo - Mr_Eko_Onana : RT @Gazzetta_it: Inter, serve un cambio di rotta: oggi doppio faccia a faccia alla Pinetina - nicolettcariolo : RT @marifcinter: #Onana: 'L'Inter si è abituata a me? Sono io che mi sono abituato all'Inter. Io ho il mio modo di giocare e vedere il calc… - 00ema22 : RT @marifcinter: #Onana: 'L'Inter si è abituata a me? Sono io che mi sono abituato all'Inter. Io ho il mio modo di giocare e vedere il calc… -