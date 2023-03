Calcio: omaggio da rapper sardi a Barella, azzurro in rima (Di sabato 11 marzo 2023) Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della nazionale, ispira le rime dei rap sardi. A quattro anni dall'addio alla maglia rossoblù della sua città, è ancora nel cuore degli artisti cagliaritani. Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) Nicolò, centrocampista dell'Inter e della nazionale, ispira le rime dei rap. A quattro anni dall'addio alla maglia rossoblù della sua città, è ancora nel cuore degli artisti cagliaritani.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Calcio: omaggio da rapper sardi a Barella, azzurro in rima leggi su Gloo - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Calcio: omaggio da rapper sardi a Barella, azzurro in rima - Sardegna - Leggi tutto --> - RompiballeI : @nicdl1 @capuanogio Non assegnano gol in omaggio al 20esimo tiro o decimo calcio d'angolo... - LALAZIOMIA : La Lazio a Bologna per vincere in omaggio a Calleri - Calcio - ANSA - Luckyluciano971 : RT @FerdyPalermo: Il ministro Abodi ha consegnato un testo di Giorgia Meloni da far leggere su tutti i campi di calcio durante il silenzio… -