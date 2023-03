Calcio Napoli, che grinta! 2-0 all’ Atalanta. Scudetto più vicino (Di sabato 11 marzo 2023) Kvaratskhelia e Rrhamani nella ripresa realizzano i gol della vittoria Ancora al Maradona, ancora contro una squadra che fa della difesa attenta la sua arma più forte ma, soprattutto, ancora con la convinzione che col gioco, l’applicazione e la tecnica si possa battere qualsiasi avversario. Sin dall’inizio della gara il Calcio Napoli dimostra di Leggi su 2anews (Di sabato 11 marzo 2023) Kvaratskhelia e Rrhamani nella ripresa realizzano i gol della vittoria Ancora al Maradona, ancora contro una squadra che fa della difesa attenta la sua arma più forte ma, soprattutto, ancora con la convinzione che col gioco, l’applicazione e la tecnica si possa battere qualsiasi avversario. Sin dinizio della gara ildimostra di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : A volte per cose così belle, anzi così uniche, ringrazi il cielo per averle potute vedere. La poesia nel calcio è… - ZZiliani : Il capolavoro di #Spalletti. Che all’#Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto, m… - ultimora_pol : #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare… - TOSADORIDANIELA : RT @CucchiRiccardo: Il #Napoli torna alla vittoria. Partita grintosa ed offensiva contro un' #Atalanta chiusa. #Kvaratskhelia cambia le so… - AstaritaElena : RT @ZZiliani: A volte per cose così belle, anzi così uniche, ringrazi il cielo per averle potute vedere. La poesia nel calcio è tornata e… -