Calcio | Lecce Baroni ' Dobbiamo portare episodi a nostro favore'

(Di sabato 11 marzo 2023) "E' il momento decisivo della stagione eessere compatti"- "Stiamo facendo un campionato al di sopra delle aspettative. Siamo concentrati e attenti, nelle ultime cinque in casa abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SerieA | #LecceTorino, #Juric: 'Mi aspetto una gara difficile, bisognerà giocare con grande umiltà' - Luxgraph : Lecce-Torino, conferenza Juric: Cairo, il futuro e il progetto Toro - Fantacalcio : Lecce-Torino, la conferenza stampa di Juric - LaGazzettaWeb : Calcio, il Lecce aspetta il Torino, Baroni: «Dimenticare Sassuolo e Inter» - sportface2016 : #SerieA | #LecceTorino, #Baroni: 'Momento decisivo della stagione, l'obiettivo non è ancora raggiunto' -

Contro il Lecce sarà dura, all'andata ha giocato quasi alla pari - avverte Juric - . Ha tanti giovani forti e uno stile di gioco ben definito. Dobbiamo restare concentrati, non tralasciamo niente: ...Marco Baroni, allenatore del Lecce, traccia un bilancio del momento che sta attraversando la sua squadra. "Abbiamo maturato una consistenza fisica e mentale di alto livello. E' chiaro che alcune ...

Torino a Lecce, non solo calcio. Juric su più fronti Tuttosport

In occasione della 26ª e 27ª Giornata della Serie A TIM saranno promosse numerose iniziative dedicate alla lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione Questo il comunicato dell’US Lecce: “Leg ...Il tecnico Marco Baroni ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce – Torino, 7ª giornata di ritorno della Serie A TIM, in programma domenica 12 marzo 2023 alle ore 12:30 Assenti Pongracic e ...