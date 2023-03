Calcio: Juventus mai nominata in carta Covisoc, manca notitia criminis (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - Sei pagine in cui non c'è la 'notitia criminis' anche perché la Juventus non viene mai nominata. E' questo il contenuto della famigerata ‘carta Covisoc', del 14 aprile 2021 sulle plusvalenze consegnata oggi ai legali di Paratici e Cherubini, dopo che il Consiglio di Stato ha confermato l'ordine in tal senso del Tar. "E' evidente -si legge nelle sei pagine della 'carta'-che l'esercizio dell'azione disciplinare in questa materia potrà essere utilmente perseguito" solo - spiega il procuratore federale Giuseppe Chinè - "ove emergano elementi per indagare su casi che fanno ragionevolmente ritenere la sussistenza di operazioni di scambio in termini di sistematicità, non già di un'episodica operazione". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - Sei pagine in cui non c'è la '' anche perché lanon viene mai. E' questo il contenuto della famigerata ‘', del 14 aprile 2021 sulle plusvalenze consegnata oggi ai legali di Paratici e Cherubini, dopo che il Consiglio di Stato ha confermato l'ordine in tal senso del Tar. "E' evidente -si legge nelle sei pagine della ''-che l'esercizio dell'azione disciplinare in questa materia potrà essere utilmente perseguito" solo - spiega il procuratore federale Giuseppe Chinè - "ove emergano elementi per indagare su casi che fanno ragionevolmente ritenere la sussistenza di operazioni di scambio in termini di sistematicità, non già di un'episodica operazione".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Ieri la notizia dell’illecito ricorso al TAR della #Juventus (#Cherubini) completamente ignorata. Oggi, obbligata d… - tuttosport : ULTIM'ORA Consiglio di Stato e ricorso FIGC, la decisione: niente sospensiva! ?? #Juventus #FIGC #Juve… - Gazzetta_it : Ecco la 'carta Covisoc': sei pagine in cui la #Juve non è mai nominata - Chicca141002 : RT @tuttosport: ? La #Juventus Women batte l’#Inter e conquista la finale di Coppa Italia ?? Ecco chi affronterà - GPeppe34N : RT @Alessan02694862: Tifo la Juventus da quando schierava questa formazione e la tiferò sempre , il calcio va giudicato sul campo e non nei… -