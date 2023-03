Calcio in tv oggi (sabato 11 marzo): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming (Di sabato 11 marzo 2023) Serie A, Serie B, Liga spagnola, Bundesliga tedesca, Premier League inglese e Ligue 1 francese: è ricchissimo il palinsesto di oggi, sabato 11 marzo. Si inizia presto: alle 13.30 in campo il Liverpool di Jurgen Klopp tornato clamorosamente in corsa per un posto Champions che sarà di scena sul campo del Bournemouth. Sempre in Inghilterra, il Tottenham ospita il Nottingham Forest, mentre il Brighton di De Zerbi va a Leeds, il Chelsea a Leicester e il Manchester City a Londra, sul campo del Crystal Palace. Per quanto riguarda l’Italia, sono tre le gare di Serie A: alle 15.00 apre la giornata di sabato Empoli-Udinese. A seguire il big match tra Napoli e Atalanta (18.00) e infine Bologna-Lazio (20.45). Ben sei le partite di Serie B, tra cui spiccano Parma-Südtirol (14.00) e ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Serie A, Serie B, Liga spagnola, Bundesliga tedesca, Premier League inglese e Ligue 1 francese: è ricchissimo ildi11. Si inizia presto: alle 13.30 in campo il Liverpool di Jurgen Klopp tornato clamorosamente in corsa per un posto Champions che sarà di scena sul campo del Bournemouth. Sempre in Inghilterra, il Tottenham ospita il Nottingham Forest, mentre il Brighton di De Zerbi va a Leeds, il Chelsea a Leicester e il Manchester City a Londra, sul campo del Crystal Palace. Per quanto riguarda l’, sono tre le gare di Serie A: alle 15.00 apre la giornata diEmpoli-Udinese. A seguire il big match tra Napoli e Atalanta (18.00) e infine Bologna-Lazio (20.45). Ben sei ledi Serie B, tra cui spiccano Parma-Südtirol (14.00) e ...

