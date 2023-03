Calcio femminile | Coppa Italia 2023 | Juventus e Roma si sfideranno in Finale Inter e Milan ko

(Di sabato 11 marzo 2023) Sono arrivati i verdetti dal rettangolo verde quest’oggi nelle semifinali di ritorno delladi. Sarannoa sfidarsi nell’atto conclusivo, con le giallorosse che raggiungono questro traguardo per la terza volta consecutiva. Lasi disputerà in gara secca e in campo neutro, ma sono ancora definire data e orario esatti anche se il match è comunque previsto nel weekend tra venerdì 2 e domenica 4 giugno. Partita molto tirata a Vinovo, dove la Juve l’ha spuntata 2-1 contro l’nei tempi supplementari. Ricordando l’1-1 dell’andata, i tempi regolamentari si sono conclusi proprio con questo score: Gunnarsdottir ha sbloccato il punteggio per le bianconere, raggiunte però poi dalla ...

Deve faticare fino ai tempi supplementari la Juventus per conquistare la finale di Coppa Italia Ancora Juventus, e ancora una volta la squadra bianconera di Joe Montemurro dovrà affrontare la Roma che ...Non si giocherà la sfida tra Palermo Femminile e Cantera Adriatica Pescara, in programma domenica 12 marzo alle ore 14.30. Difatti, la squadra abruzzese ha rinunciato alla gara e la Divisione Calcio ...