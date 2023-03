Calcio | Coisp | ' sentenza Tar inaccettabile | se scontri con poliziotti chiederemo danni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - “Ladel Tar Campania che ha annullato il divieto di vendita per i cittadini tedeschi residenti in Germania dei biglietti per la partita Napoli - Eintracht Frankfurt, ci lascia basiti vista rapidità dell'emissione; il ricorso della società calcistica tedesca, infatti, è stato depositato solo alle 23 di ieri sera, 10 marzo, e in circa 12 ore un giudice amministrativo particolarmente solerte lo ha accolto annullando così tutti i divieti imposti, frutto di approfondite attività d'analisi da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Questa decisione del Tar, di fatto, entra nel merito delle competenze tecniche e delle valutazioni effettuate dagli organismi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Viminale stesso, dettagliando persino le modalità con le quali garantire l'accesso dei tifosi tedeschi attraverso un servizio di ...