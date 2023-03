Calcio: Atalanta ko con Kvara e Rrahmani, il Napoli torna a vincere e vola +18 sull'Inter (Di sabato 11 marzo 2023) Napoli 11 mar. - (Adnkronos) - Il Napoli si lasci alle spalle il ko della settimana scorsa con la Lazio e ritrova subito il feeling con i tre punti grazie al successo per 2-0 sull'Atalanta. Nella prima frazione di gioco è in particolare Politano a provarci per i padroni di casa, mentre la Dea non riesce a rendersi pericolosa. Nella ripresa Osimhen cerca il gol in rovesciata, poi al quarto d'ora Kvaratskhelia sblocca il match con una magia in dribbling. A un quarto d'ora dal termine la chiude di testa Rrahmani e gli azzurri salgono a 68 punti, +18 sull'Inter. L'Atalanta resta ferma in sesta posizione a quota 42. Il Napoli parte bene e si rende pericoloso dopo poco più di cinque minuti con un sinistro dal limite di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023)11 mar. - (Adnkronos) - Ilsi lasci alle spalle il ko della settimana scorsa con la Lazio e ritrova subito il feeling con i tre punti grazie al successo per 2-0. Nella prima frazione di gioco è in particolare Politano a provarci per i padroni di casa, mentre la Dea non riesce a rendersi pericolosa. Nella ripresa Osimhen cerca il gol in rovesciata, poi al quarto d'oratskhelia sblocca il match con una magia in dribbling. A un quarto d'ora dal termine la chiude di testae gli azzurri salgono a 68 punti, +18. L'resta ferma in sesta posizione a quota 42. Ilparte bene e si rende pericoloso dopo poco più di cinque minuti con un sinistro dal limite di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? #Spalletti “La mentalità della squadra si costruisce sin dal primo giorno di ritiro. La gara dell’andata contro l… - realvarriale : Il gol di #Kvara con l'assist di un incontenibile @victorosimhen9 e il 2° tempo di @sscnapoli contro @Atalanta_BC c… - MicheleCecere_ : RT @napolista: Il calcio è un gioco collettivo ma se hai Kvaratskhelia è meglio 2-0 all’Atalanta, strepitoso gol scudetto del georgiano. Q… - SportRepubblica : Napoli-Atalanta 2-0: Kvaratskhelia fa uno slalom magico, poi Rrahmani mette il sigillo [aggiornamento delle 20:22] - ahfod7 : l’Atalanta decide di fare un calcio non suo , non da Gasperini chiudendosi in difesa. Il Napoli dopo la “pausa” La… -