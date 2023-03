Calcio: Allegri, 'Pogba è a disposizione' (Di sabato 11 marzo 2023) Torino, 11 mar. - (Adnkronos) - "Pogba è a disposizione, non è che perché ha fatto ritardo una volta e non è stato convocato giovedì rimane fuori per sempre". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria, annuncia il ritorno di Paul Pogba tra i convocati. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Torino, 11 mar. - (Adnkronos) - "è a, non è che perché ha fatto ritardo una volta e non è stato convocato giovedì rimane fuori per sempre". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria, annuncia il ritorno di Paultra i convocati.

