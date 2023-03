Calcio: Allegri, 'contro la Samp partita importante, possiamo andare al 2° posto' (Di sabato 11 marzo 2023) Torino, 11 mar. - (Adnkronos) - "All'apparenza sembra abbordabile ma gli ultimi risultati della Samp fanno riflettere, hanno sempre perso di misura. Domani è una partita molto importante per la classifica, per la prima volta possiamo andare secondi andando tre punti sopra l'Inter. La nostra classifica, al netto della penalizzazione, dice che abbiamo 50 punti, sappiamo dell'importanza della partita e su questo dobbiamo lavorare”. Queste le parole dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria. "Dobbiamo prendere coscienza dell'importanza della partita di domani sera perché la classifica la si fa con le piccole. contro le piccole non devi sbagliare e domani ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Torino, 11 mar. - (Adnkronos) - "All'apparenza sembra abbordabile ma gli ultimi risultati dellafanno riflettere, hanno sempre perso di misura. Domani è unamoltoper la classifica, per la prima voltasecondi andando tre punti sopra l'Inter. La nostra classifica, al netto della penalizzazione, dice che abbiamo 50 punti, sappiamo dell'importanza dellae su questo dobbiamo lavorare”. Queste le parole dell'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del match con ladoria. "Dobbiamo prendere coscienza dell'importanza delladi domani sera perché la classifica la si fa con le piccole.le piccole non devi sbagliare e domani ...

