Butkevych condannato a 13 anni di carcere nella regione occupata dalla Russia

Le autorità imposte dalla Russia nelle regioni ucraine orientali di Donetsk e Luhansk – che Mosca afferma di controllare – hanno condannato Butkevych, un noto difensore dei diritti umani ucraino a 13 anni di carcere. Il 10 marzo il comitato investigativo russo insieme a Maksym Butkevych, ha condannato anche i soldati ucraini Vladyslav Shel e

