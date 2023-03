Bundesliga 2022 2023 | 2-2 tra Schalke e Dortmund | Karaman firma il gol del pari

(Di sabato 11 marzo 2023) Termina 2-2 il derby della Ruhr. Loalla Veltins Arena di Gelsenkirchen ferma sul 2-2 il Borussiae dà continuità alla striscia di risultati. Al 38? arriva il gol del vantaggio degli ospiti con Schlotterbeck (su assist di Guerreiro). Al 50? è Frey a realizzare il gol dell’1-1, ma Guerreiro dieci minuti dopo sigla la rete che riporta avanti il Borussia. Al 79? èa realizzare il gol che tiene in vita le speranze salvezza dello, al momento penultimo ad una lunghezza di distanza dalla zona salvezza occupata dall’Hertha. Frena il Borussia che fallisce l’aggancio in vetta al Bayern. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Bundesliga 2022/2023: pirotecnica vittoria del #BayernMonaco sull'#Augsburg, pareggia il #Francoforte - sportface2016 : #Bundesliga: le formazioni ufficiali di #Schalke04-#BorussiaDortmund #S04BVB - sportface2016 : #Bundesliga 2022/23: il #Bochum si impone a #Colonia e lascia la zona playout - SportInTV_IT : Sky Sport - Bundesliga 2022/2023: la 24a giornata -

Pirotecnica vittoria del Bayern Monaco contro l' Augsburg in questa gara valida per la 24esima giornata della/2023 : i bavaresi trionfano con lo score di 5 - 3 e conquistano l'ottavo successo nelle ultime nove gare, considerando tutte le competizioni. Dopo il gol subito a freddo da Mergim ...Pirotecnica vittoria del Bayern Monaco contro l' Augsburg in questa gara valida per la 24esima giornata della/2023 : i bavaresi trionfano con lo score di 5 - 3 e conquistano l'ottavo successo nelle ultime nove gare, considerando tutte le competizioni. Dopo il gol subito a freddo da Mergim ...LaLiga si conferma 2ª (78 milioni), mentre al 3° posto troviamo la(70,6 milioni). ... con marchi storici del calibro di Galatasaray (leader della classifica provvisoria/23), ...

Diretta Schalke 04 - Borussia D. (2-2) Bundesliga 2022 - la Repubblica la Repubblica

Pirotecnica vittoria del Bayern Monaco contro l'Augsburg in questa gara valida per la 24esima giornata della Bundesliga, pareggia 1-1 il Francoforte ...Le formazioni ufficiali di Schalke 04 e Borussia Dortmund, sfida valida per la ventiquattresima giornata di Bundesliga 2022/2023. I gialloneri stanno stupendo tutti in questo inizio di anno solare in ...