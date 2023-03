Brighton, De Zerbi incanta: in Italia ci pensano (Di sabato 11 marzo 2023) Roberto De Zerbi con il suo Brighton sta facendo un campionato importante che anche dall’Italia non sta passando inosservato Roberto De Zerbi con il suo Brighton sta facendo un campionato importante che anche dall’Italia non sta passando inosservato. La Roma ci starebbe pensando qualora le strade con Mourinho dovessero separarsi, ma in Premier anche Tottenham e Chelsea fanno un pensiero all’ex Sassuolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Roberto Decon il suosta facendo un campionato importante che anche dall’non sta passando inosservato Roberto Decon il suosta facendo un campionato importante che anche dall’non sta passando inosservato. La Roma ci starebbe pensando qualora le strade con Mourinho dovessero separarsi, ma in Premier anche Tottenham e Chelsea fanno un pensiero all’ex Sassuolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoconterio : ???? Il ciclo di Antonio Conte al #Tottenham è al termine. Daniel Levy è da due mesi in contatto per riprendere Maur… - FabrizioCossu : RT @LAROMA24: ???? #Conte e #DeZerbi, voglia d'Italia: il #Brighton spicca il volo e ora la #ASRoma si mette in fila ?? [@Gazzetta_it] ? htt… - siamo_la_Roma : ?? La #Roma prepara un piano B ?? Se parte #Mourinho, ecco #DeZerbi ?? Le ultime #ASRoma #LaGazzettadelloSport - PagineRomaniste : #LaGazzettadelloSport: 'Il Brighton spicca il volo: ora la #Roma si mette in fila per #DeZerbi' #ASRoma - IlKeating : @gianlucarossitv Il numero delle conclusioni conta molto poco, è un po’ come il possesso di palla. Se l’azione d’at… -