Brescia e Bergamo capitali della cultura: la situazione ferroviaria non è un bel biglietto da visita (Di sabato 11 marzo 2023) In occasione dell’anno che vede Bergamo e Brescia condividere il titolo di Capitale Italiana della cultura, Gruppo Brescia Mobilità e Atb Bergamo hanno messo a punto una promozione turistica: un biglietto integrato che permette di muoversi nelle due città e di visitarne i principali musei cittadini. Finisce qui però la promozione per l’uso dei trasporti sostenibili. La novità più sorprendente in negativo è quella che tutti i Frecciarossa della linea Milano-Brescia-Venezia post Covid, che una volta erano operati dai nuovi Etr 1000 (classe 2013), oggi sono invece operati dai vecchi Etr 700 (classe 2004) fino a poco tempo fa utilizzati come Frecce Argento su linee non ad alta velocità. Comprati dalle ferrovie belghe e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) In occasione dell’anno che vedecondividere il titolo di Capitale Italiana, GruppoMobilità e Atbhanno messo a punto una promozione turistica: unintegrato che permette di muoversi nelle due città e dirne i principali musei cittadini. Finisce qui però la promozione per l’uso dei trasporti sostenibili. La novità più sorprendente in negativo è quella che tutti i Frecciarossalinea Milano--Venezia post Covid, che una volta erano operati dai nuovi Etr 1000 (classe 2013), oggi sono invece operati dai vecchi Etr 700 (classe 2004) fino a poco tempo fa utilizzati come Frecce Argento su linee non ad alta velocità. Comprati dalle ferrovie belghe e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyinUK : A Londra i sindaci #DelBono e @giorgio_gori per Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023: incontro co… - EasyInve : Sabato 18 marzo a #Bergamo e #Brescia si terrà Land Music: le campane di 448 comuni suoneranno insieme, alle 20, in… - Dome689 : RT @ilfattoblog: 'Quando #Fs ha una occasione per dare il meglio la perde...' - dal blog di @dariobalotta #brescia #bergamo - ilfattoblog : Brescia e Bergamo capitali della cultura: la situazione ferroviaria non è un bel biglietto da visita - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Quando #Fs ha una occasione per dare il meglio la perde...' - dal blog di @dariobalotta #brescia #bergamo -