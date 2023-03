Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : TMW Radio - Braglia su Donnarumma: 'Fosse stato al Milan forse sarebbe cresciuto maggiormente'… - milansette : TMW Radio - sportli26181512 : TMW Radio - Braglia su Donnarumma: 'Fosse stato al Milan forse sarebbe cresciuto maggiormente': A TMW Radio, durant… - MilanNewsit : TMW Radio - Braglia su Donnarumma: 'Fosse stato al Milan forse sarebbe cresciuto maggiormente' - MilanWorldForum : Braglia:'Maignan non il più forte. E su Donnarumma...' Le dichiarazioni -) -

Commenta per primo L'ex portiere Simonea Tmw Radio: 'Su Leao dico che il consiglio che gli da Ibrahimovic è giusto: se rimane al Milan può crescere ancora. Vedremo se la sua voglia sia questa, ma non credo ci sia. Finirà come ...In cima alla classifica troviamo il Brescia, che oggi ha vinto 3 - 1 alcontro il Modena. ... A quel punto segnano peròe Corrado. Infine, 2 - 0 è il punteggio col quale il Sudtirol ...Commenta per primo L'ex portiere Simonea Tmw Radio: 'Su Leao dico che il consiglio che gli da Ibrahimovic è giusto: se rimane al Milan può crescere ancora. Vedremo se la sua voglia sia questa, ma non credo ci sia. Finirà come ...

Braglia: “Donnarumma Forse sarebbe cresciuto maggiormente al Milan” Pianeta Milan

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia ha parlato di alcuni estremi difensori di oggi. Donnarumma come lo vede ora "Secondo me ...A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l’ex portiere Simone Braglia parlando anche dell’ex Milan Donnarumma A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l’ex portiere Simone Braglia parlando anc ...