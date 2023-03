Borg | allarme per il drink “del blackout” che spopola su TikTok | 28 studenti ricoverati in ospedale Ecco di cosa si tratta e perché è così pericoloso

(Di sabato 11 marzo 2023) Giallo, rosso, blu, arancio. E’ il colore delcasalingo che riempie le taniche di ragazzi e ragazze americani. Si chiamaed è unintruglio ‘fai da te’ chesua suon di tutorial e slogan. Composto da alcol, aromi ed elettroliti ha già spedito in28dell’università del Massachusetts. Eè scattato l’: quella bevanda che sta facendo il giro dei party e si carica in auto come fosse un banale fustino di detersivo liquido è ad alto rischio. I ragazzi dell’ateneo americano sono stati infattiper intossicazione da alcol. Tutti erano stati visti trasportare i grossi recipienti di plastica contenenti il. ...

Negli Stati Uniti un drink fatto in casa è diventato virale. Si chiama, acronimo di blackout rage gallon, ed è stato ribattezzato il drink del blackout. Su TikTok ...costretto a lanciare l'. ......del Massachusetts è stata costretta a lanciare l'. Leggi anche > La star di OnlyFans non trova un fidanzato: 'Nessuno vuole vedere la sua ragazza sc***ata su internet' La bevanda '' ...

Tanti i video di giovani che spiegano come fabbricare in casa la bevanda. A lanciare l'allarme sulla miscela alcolica potenzialmente fatale sono l'università del Massachusetts e il National Institute ...Una nuova tendenza spopola su TikTok, ma è molto pericolosa. Sulla piattaforma social più amata dalle nuove generazioni, ecco arrivare un drink fatto in casa che è ...