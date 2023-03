Bonificata l’area ex Baraccopoli di Grisì (Di sabato 11 marzo 2023) A seguito di un tavolo di concertazione voluto dall’amministrazione comunale e grazie all’intervento tempestivo della Ditta Ecolandia, coordinata dal responsabile del servizio Fabio Adimino e da Massimiliano Cangemi, è stata ripulita l’area ex Baraccopoli di Grisì che era diventata una zona di abbandono incontrollato in pieno centro urbano. Lo rende noto l’assessore all’igiene urbana Antonella (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di sabato 11 marzo 2023) A seguito di un tavolo di concertazione voluto dall’amministrazione comunale e grazie all’intervento tempestivo della Ditta Ecolandia, coordinata dal responsabile del servizio Fabio Adimino e da Massimiliano Cangemi, è stata ripulitaexdiche era diventata una zona di abbandono incontrollato in pieno centro urbano. Lo rende noto l’assessore all’igiene urbana Antonella (Monrealelive.it)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... monrealeatoday : Bonificata l'area ex Baraccopoli di Grisì - - Ariete030458 : RT @semoromani74: La zona dove si trova il Foro Romano era in origine una palude. L'area è stata bonificata nel VI secolo aC con la Cloaca… - io_cassandra : RT @semoromani74: La zona dove si trova il Foro Romano era in origine una palude. L'area è stata bonificata nel VI secolo aC con la Cloaca… - Io_Circe : RT @semoromani74: La zona dove si trova il Foro Romano era in origine una palude. L'area è stata bonificata nel VI secolo aC con la Cloaca… - cherryclaycourt : RT @semoromani74: La zona dove si trova il Foro Romano era in origine una palude. L'area è stata bonificata nel VI secolo aC con la Cloaca… -