Bonelli va alla manifestazione di Cutro e documenta il viaggio in treno: "Condizioni vergognose, Salvini si occupi dei regionali" (Di sabato 11 marzo 2023) "Stamattina mi stavo recando a Steccato di Cutro per partecipare alla manifestazione in ricordo delle vittime del tragico naufragio ed è stato un viaggio nell'abbandono delle Ferrovie italiane". Il deputato di Avs, Angelo Bonelli, racconta sui social il viaggio che lo ha portato in Calabria, per la manifestazione in solidarietà ai migranti e ai parenti delle vittime del naufragio sulle coste calabresio. "Prendo alla stazione di Napoli centrale il treno regionale 5577 direzione Cosenza. Dopo 20 minuti di viaggio il treno si ferma in mezzo alle campagne – scrive Bonelli – perché si rompe. Rimaniamo fermi per due ore, quando arriva un treno regionale che affianca il ...

