Bonaccini presidente del Pd. Schlein fa i conti con la vittoria ma “solo” con metà del partito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : È bastato l'ennesimo colloquio tra i due per mettersi d'accordo: la neo segretaria Elly Schlein ha proposto a Bonac… - repubblica : Schlein sigla l'accordo con Bonaccini: sarà lui il presidente del Pd [di Lorenzo De Cicco] - Corriere : Pd, c'è l'accordo con Elly Schlein: Stefano Bonaccini sarà il presidente del partito - LuciaLaVita1 : RT @ludmyla2803: Fortunatamente non voto più piddi da anni. #Schlein hai vinto? Bene ... ma hai appena commesso un grosso errore che ti fa… - omarsivori : Pd, c'è l'accordo: Bonaccini presidenteMa i cattolici sono irrequieti su Schlein -

"Ad esito del confronto Schlein intende proporre il nome di Stefano, come, all'Assemblea del Partito Democratico", conclude la scarna nota della segreteria, e dalle parti di ...Alla fine è stata confermata l'unica opzione ragionevole per un partito uscito spaccato dalle primarie:del Partito democratico in nome e per conto di quel 46,25% che lo avrebbe ...Già, perché ora chesarà confermato nel ruolo di, che è un ruolo di garanzia, non si potrà più parlare di 'minoranza' o di 'maggioranza', perché si avrà una guida 'unitaria' del ...

Elly Schlein proporrà Stefano Bonaccini come presidente del PD Il Post

Ieri la lunga videocall tra i due ex sfidanti. L’obiettivo resta “unità nella chiarezza della linea politica” che però, se è quella della mozione, trova lontana almeno la metà del partito. Serpeggia i ...Accordo sul ruolo del numero uno dell’Emilia Romagna e su una votazione unitaria della Direzione. Rimandati i nodi della segreteria e dei capigruppo. La leader soddisfatta: c’è piena collaborazione ...