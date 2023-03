Bolsonaro rischia l’arresto se non torna in Brasile entro aprile (Di sabato 11 marzo 2023) L’ex presidente brasiliano Jair . I media brasiliani riferiscono che Bolsonaro potrebbe essere accusato di reato di evasione del distretto di colpevolezza. Bolsonaro rischia l’arresto Secondo quanto riferito dai media brasiliani, l’ex presidente Jair Bolsonaro potrebbe essere arrestato se non tornerà in Brasile entro aprile. Bolsonaro Leggi su periodicodaily (Di sabato 11 marzo 2023) L’ex presidente brasiliano Jair . I media brasiliani riferiscono chepotrebbe essere accusato di reato di evasione del distretto di colpevolezza.Secondo quanto riferito dai media brasiliani, l’ex presidente Jairpotrebbe essere arrestato se non tornerà in

Media, Bolsonaro rischia l'arresto se non torna entro aprile: Sua posizione si è complicata dopo caso dei gioielli. Bolsonaro e i gioielli del valore di piu' di 3 mln di euro, che ha tentato di fare entrare in Italia. Rischia l'arresto.