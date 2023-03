Bologna, via la parola “patrioti” dalla toponomastica. Lepore “libera” i partigiani dalle influenze meloniane (Di sabato 11 marzo 2023) Ormai la notizia se non è choc, o piuttosto sciocca, non viene notata. Questo deve avere pensato la giunta bolognese che ha deciso che nelle vie e piazze cittadine i partigiani non devono più chiamarsi “patrioti”. Non sia mai li giudicassero, i partigiani, antenati degli iscritti a Fratelli d’Italia. Notizia choc e sciocca, appunto. Dunque di quelle che appassionano i media. A Bologna il sindaco del resto è Matteo Lepore, fervente sostenitore di Elly Schlein, e dunque uno convinto che grazie alla cancel culture si potrà realizzare nella sua città il diritto alla felicità. Inutile far notare ai compagni bolognesi, come fa Corrado Ocone oggi su Libero, che il patriottismo attinge dalla Rivoluzione francese e dal linguaggio dei giacobini. Qui siamo dinanzi a un’evoluzione radical della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 marzo 2023) Ormai la notizia se non è choc, o piuttosto sciocca, non viene notata. Questo deve avere pensato la giunta bolognese che ha deciso che nelle vie e piazze cittadine inon devono più chiamarsi “”. Non sia mai li giudicassero, i, antenati degli iscritti a Fratelli d’Italia. Notizia choc e sciocca, appunto. Dunque di quelle che appassionano i media. Ail sindaco del resto è Matteo, fervente sostenitore di Elly Schlein, e dunque uno convinto che grazie alla cancel culture si potrà realizzare nella sua città il diritto alla felicità. Inutile far notare ai compagni bolognesi, come fa Corrado Ocone oggi su Libero, che il patriottismo attingeRivoluzione francese e dal linguaggio dei giacobini. Qui siamo dinanzi a un’evoluzione radical della ...

