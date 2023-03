Bologna, Thiago Motta: «Affrontiamo una bellissima squadra» (Di sabato 11 marzo 2023) Le parole di Thiago Motta prima del calcio d’inizio della sfida tra Bologna e Lazio: «Dobbiamo dare il massimo, avendo sempre l’atteggiamento giusto» Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Bologna-Lazio. PARTITA – «Cerchiamo sempre di preparare bene le partite. Ogni tanto va bene, ogni tanto no, le sconfitte fanno parte del nostro percorso. La cosa importante è tenere il nostro equilibrio, la continuità con l’atteggiamento e l’impegno giusto. Affrontiamo una bellissima squadra e spero che il nostro pubblico ci veda giocare da squadra». BARROW TITOLARE – «Giocherà perché è in grande forma e sta giocando molto bene, inizieremo la partita così e poi vedremo come andrà con i ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Le parole diprima del calcio d’inizio della sfida trae Lazio: «Dobbiamo dare il massimo, avendo sempre l’atteggiamento giusto»ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di-Lazio. PARTITA – «Cerchiamo sempre di preparare bene le partite. Ogni tanto va bene, ogni tanto no, le sconfitte fanno parte del nostro percorso. La cosa importante è tenere il nostro equilibrio, la continuità con l’atteggiamento e l’impegno giusto.unae spero che il nostro pubblico ci veda giocare da». BARROW TITOLARE – «Giocherà perché è in grande forma e sta giocando molto bene, inizieremo la partita così e poi vedremo come andrà con i ...

