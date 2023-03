Bologna-Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Di sabato 11 marzo 2023) Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Bologna e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Lazio si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 traAllo stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bubusuzza : RT @LovesSymon: Leggo pochi Laziali disfattisti in TL quindi ecco a voi ?? La Lazio non vince a Bologna dal 26 dicembre 2018 ?? - SSLazioArg : MATCHDAY ?? Bologna ??Serie A- Fecha 26 ???16:45(ARG) ???Renato Dall`Ara ??ESPN 3/STAR + ??Fabio Maresca #Lazio… - Leviack88____ : RT @PieEnne: Pronostici serie a Spezia 1-3 Inter Napoli 1-2 Atalanta Bologna 0-1 Lazio Roma 2-0 Sassuolo Juve 4-0 Sampdoria Milan 0-1 S… - PieEnne : Pronostici serie a Spezia 1-3 Inter Napoli 1-2 Atalanta Bologna 0-1 Lazio Roma 2-0 Sassuolo Juve 4-0 Sampdoria Milan 0-1 Salernitana - laziopress : Bologna-Lazio, difesa di ferro in campionato: i biancocelesti potrebbero stabilire un nuovo record di clean sheet… -