Bologna-Lazio | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 11 marzo 2023) La ventiseiesima giornata diA si è aperta col botto, con lo Spezia vittorioso sull’Inter nell’anticipo del venerdì. Tra le gare del sabato, un altro match interessante è, in programma alle ore 20:45 allo stadio Dall’Ara. Una sfida tra due squadre in forma e che si preannuncia infuocata, vista l’importanza dei punti in palio. La squadra di Thiago Motta, attualmente ottava con 35 punti, coltiva ambizioni europee e cerca un risultato positivo per superare la Juventus, settima con gli stessi punti dei rossoblù, e per avvicinare l’Atalanta in sesta posizione. Gli uomini di Sarri, invece, mirano ancora più in alto: i biancocelesti sono infatti terzi con 48 punti, ma la sconfitta dell’Inter in Liguria rappresenta la ghiottissima occasione di portarsi in seconda posizione in solitaria. Le ultime da ...