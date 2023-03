Bologna-Lazio, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023 (Di sabato 11 marzo 2023) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Bologna-Lazio, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Tutto pronto alle ore 20.45 di sabato 11 marzo allo stadio Dall’Ara dove i biancocelesti di Maurizio Sarri cercano un’altra vittoria, ma dovranno stare attenti ai felsinei sempre pericolosissimi e ancora pienamente in lotta per l’Europa. Chi riuscirà ad avere la meglio? Bologna-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Ile isue Sky di, match valido per la ventiseiesima giornata di. Tutto pronto alle ore 20.45 di sabato 11 marzo allo stadio Dall’Ara dove i biancocelesti di Maurizio Sarri cercano un’altra vittoria, ma dovranno stare attenti ai felsinei sempre pericolosissimi e ancora pienamente in lotta per l’Europa. Chi riuscirà ad avere la meglio?sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _andreacioffi_ : @interistadamb In queste 8 sconfitte Inzaghi è colpevole contro Empoli, Lazio, Udinese e Bologna, dove ha colpe mag… - infoitsport : Verso Bologna-Lazio - infoitsport : La Lazio a Bologna per vincere in omaggio a Calleri - infoitsport : Bologna-Lazio, le probabili formazioni - infoitsport : Le probabili formazioni di Bologna-Lazio: tridente leggero con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni -