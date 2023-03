Bologna-Lazio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di sabato 11 marzo 2023) Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Bologna e Lazio, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Gli uomini di Maurizio Sarri vogliono mettersi alle spalle il brutto ko in Europa League contro l’AZ Alkmaar, ma le cose vanno decisamente meglio in campionato, dove la squadra è reduce dal bel successo di Napoli e punta seriamente alla qualificazione in Champions. Avversario ostico, però, il Bologna di Thiago Motta, che sta ottenendo ottimi risultati in questi mesi. La sfida è in programma oggi, sabato 11 marzo alle 20:45 allo Stadio Dall’Ara. diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Dazn, NOW e Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la ventiseiesima giornata di. Gli uomini di Maurizio Sarri vogliono mettersi alle spalle il brutto ko in Europa League contro l’AZ Alkmaar, ma le cose vanno decisamente meglio in campionato, dove la squadra è reduce dal bel successo di Napoli e punta seriamente alla qualificazione in Champions. Avversario ostico, però, ildi Thiago Motta, che sta ottenendo ottimi risultati in questi mesi. La sfida è in programma, sabato 11 marzo alle 20:45 allo Stadio Dall’Ara.su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Dazn, NOW e Sky Go. SportFace.

