Bologna-Lazio | le probabili formazioni

(Di sabato 11 marzo 2023) Alle 20:45 la sfida del Dall’Ara tra, ecco lecon le scelte di Thiago Motta e Sarri Alle 20:45 la sfida del Dall’Ara tra, ecco lecon le scelte di Thiago Motta e Sarri.(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Soriano, Ferguson, Kyriakopoulos; Zirkzee. All.: Thiago Motta(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri L'articolo proviene da Calcio News 24.

Appuntamento che promette agonismo e bel gioco stasera alle 20:45 tra, in lotta entrambe per un posto in Europa. Thiago Motta tiene precauzionalmente ancora in panchina Arnautovic, puntando su Zirkzee davanti. Aebischer prende il posto di Orsolini, ...Che prosegue oggi con altre tre partite: Empoli - Udinese (ore 15), Atalanta -(18) e(20.45). Domenica si riparte alle ore 12.30 con Lecce - Torino, poi alle 15 si giocano ...E laI biancocelesti vedono un tappeto di velluto. Se battono il, andranno di nuovo al secondo posto. Ah dimenticavo, ci sono anche la Roma e il Milan che sperano di agganciare i ...

Orsolini alza bandiera bianca, niente Bologna-Lazio per lui: in avanti convocati Arnautovic, Barrow, Sansone e Zirkzee Zerocinquantuno.it

Il dirigente albanese ha diversi estimatori, sia in Italia che all'estero, così come Sarri. Nel frattempo, la Lazio si prepara a scendere in campo a Bologna per continuare a sognare l'obiettivo ...Anche stasera la gara contro la Lazio può avere un sapore di carattere europeo. E non tanto per il valore dei nostri avversari (la Lazio di ...