Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oxygen_foot22 : RT @oxygen_foot22: Serie A : J-26 / SAMEDI 14H00 | Empoli - Udinese 17H00 | Napoli - Atalanta 19H45 | Bologna - Lazio #EmpoliUdinese… - MCalcioNews : Bologna-Lazio, le probabili formazioni ed i possibili bonus al Fantacalcio - KimdeMikrofon : ???? Serie A ?? Bologna FC ??? SS Lazio ?? 22:45 ?? S Sport 2 ???? S Sport Plus ?? @emregurkaynak - Eldias7 : I precedenti di Bologna-Lazio - - Leperiodismo : SERIE A ???? Empoli – Udinese ??11:00 Napoli – Atlanta ??14:00 Bologna – Lazio ??16:45 -

Stagione finita(26giornata) DOMINGUEZ : distorsione al ginocchio destro. Rientra i primi di aprile Vai alla Fotogallery...Maradona Ivan Provedel nella sfida contro ilva a caccia di record dopo il clean sheet contro il Napoli al Maradona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portiere della...under (quota 1,57) Empoli - Udinese gol (1,70) Celta Vigo - Rayo Vallecano under (1,53) Bari - Frosinone X (3,20) Quaterna da 13 volte la posta

Bologna-Lazio, destini incrociati tra Ferguson e Milinkovic. Il rossoblù nel mirino dei capitolini TUTTO mercato WEB

Accostato alla Juventus in chiave mercato per la prossima stagione, Sergej Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio in estate: come riportato da "La Gazzetta dello Sport", il ...In casa Lazio c’è un unico dubbio di formazione per la sfida di questa sera in casa del Bologna. Davanti a Provedel, che tornerà titolare dopo la panchina in Conference, ci saranno Lazzari a destra e ...