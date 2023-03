Bologna-Lazio le pagelle e il tabellino della partita (Di sabato 11 marzo 2023) . Importante chance per Sarri che può portarsi al secondo posto in solitaria. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Lazio è attesa all’esame Bologna. Con l’importante infortunio di Ciro Immobile, Sarri spera di riuscire ad avere la meglio su Thiago Motta, che anche lui vanta un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 11 marzo 2023) . Importante chance per Sarri che può portarsi al secondo posto in solitaria. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Laè attesa all’esame. Con l’importante infortunio di Ciro Immobile, Sarri spera di riuscire ad avere la meglio su Thiago Motta, che anche lui vanta un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... asrorgogliocap1 : @IlarioDiGiovamb E invece il fatto che i tifosi della Lazio siano presenti a Bologna dopo sta roba è giusto o è ing… - BillyWhiz : Lugano 2-0 Zurich Bologna 0-0 Lazio Cortulua 2-1 Cucuta Brest 1-1 PSG Valencia 0-0 Osasuna Lorenzo 1-0??Gimnasia Ro… - BillyWhiz : S-Andre??0-1 Limeira<<<FULL TIME !!! Lugano 2-0 Zurich Bologna 0-0 Lazio Cortulua 2-1 Cucuta<<<GOAL !! Brest 1-1 PS… - inplaysoccerbet : ?? #INPLAY TIP ?? ???? Bologna vs. Lazio ?? Over 0.5 ?? 1u @ 2.00 #GamblingTwitter #FreePlays #FreePicks… - fogochan2 : RT @101ULTRAS: ???? Bologna vs Lazio 11/03/2023 -