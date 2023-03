Bologna-Lazio | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 11 marzo 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 26° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Cecconi, e dal quarto uomo Feliciani. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mazzoleni e Paganessi. Calcio d’inizio alle 20:45 allo Stadio “Renato Dall’Ara” di. Dopo le due vittorie di fila contro Sampdoria e Inter, ilè caduto nell’ultimo turno sul campo del Torino. La compagine emiliana non è riuscita a portare a casa i tre punti rimanendo in ottava posizione, ma comunque in piena lotta per un posto nella prossima Conference League. Questa sera gli uomini di Thiago Motta, ospiteranno una squadra superiore come lacapace di imporsi all’andata ...