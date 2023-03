Bologna-Lazio | le formazioni ufficiali | Barrow punta | tridente leggero per Sarri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Federossoblu : #BolognaLazio formazioni ufficiali BOLOGNA - Skorupski; Posch, Souamoro, Lucumi, Cambiaso; Moro, Schouten; Aebisch… - Noibiancocelest : Bologna – Lazio, la ricognizione dei biancocelesti – FOTO & VIDEO - Noibiancocelest : Bologna – Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Sarri - sportli26181512 : Bologna-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del matc… - LALAZIOMIA : Bologna-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi -

di fila, contro il Bologn a e contro la, hanno pareggiato a Marassi a reti bianche contro ... L'arbitro A dirigere il match sarà Alessandro Prontera della sezione di, coadiuvato da ...... la sfida tra ile lachiude il sabato della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Due squadre che vivono momenti importanti della rispettiva stagione. Maurizio Sarri - ...GasperiniCLASSIFICA SERIE A: Napoli 65 punti; Inter* 50;48; Roma e Milan 47; Atalanta 42; Juventus**e Udinese* 35; Torino 34; Monza 32; Fiorentina 31; Sassuolo 30; Empoli* 28; Lecce ...

Come arriva la Lazio. Senza lo squalificato Marusic, nella difesa della Lazio che affronterà il Bologna tornerà Lazzari titolare a destra, con Hysaj spostato a sinistr. Con Provedel tra i pali, è in ...Di seguito le ultime dai campi su Bologna-Lazio, raccolte dagli inviati di TMW: Bologna-Lazio - Sabato 11 marzo, ore 20.45 Diretta tv a cura di Sky/DAZN Come.