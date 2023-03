Bologna-Lazio in tv e streaming: dove vederla (Di sabato 11 marzo 2023) I felsinei di Thiago Motta ospitano i biancocelesti di Sarri nell’anticipo serale della 26ª giornata di Serie A: dove vedere Bologna-Lazio Il Bologna di Thiago Motta sfida la Lazio di Maurizio Sarri nell’anticipo serale della 26ª giornata della Serie A 2022/2023. I felsinei sono ottavi in classifica con 35 punti, mentre i biancocelesti sono terzi a quota 48 e in caso di successo scavalcherebbero l’Inter in 2ª posizione. Bologna-Lazio: la sfida si giocherà sabato 11 marzo 2023, nello scenario dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli. Bologna-Lazio sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) I felsinei di Thiago Motta ospitano i biancocelesti di Sarri nell’anticipo serale della 26ª giornata di Serie A:vedereIldi Thiago Motta sfida ladi Maurizio Sarri nell’anticipo serale della 26ª giornata della Serie A 2022/2023. I felsinei sono ottavi in classifica con 35 punti, mentre i biancocelesti sono terzi a quota 48 e in caso di successo scavalcherebbero l’Inter in 2ª posizione.: la sfida si giocherà sabato 11 marzo 2023, nello scenario dello Stadio Renato Dall’Ara di, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli.sarà trasmessa in direttada DAZN. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laziopress : Bologna-Lazio, Patric nel pre partita: “Abbiamo pochi margini di errore” - leminha_s : Cogitando esse bom Bologna x Lazio - TopProgrammer1 : @ISLANDBETS Bologna vs lazio any bets? - sportli26181512 : LIVE Alle 20.45 Bologna-Lazio: Barrow dal 1', Vecino in regia - infoitsport : Bologna, Orsolini dà forfait: contro la Lazio si cerca un nuovo equilibrio -