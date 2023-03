Bologna-Lazio 0-0 | un pareggio che scontenta tutti

Leggi su oasport

(Di sabato 11 marzo 2023) Finisce senza gol al Dall’Ara. Dopo un primo tempo bello e divertente, la gara si spegne lentamente nella ripresa regalando un punto a testa alle due squadre. Un punto che in realtà non serve a nessuno, perché i rossoblù restano settimi a quota 36 punti in attesa del match di domani tra Juve e Sampdoria, a meno 6 dall’Atalanta. I biancocelesti invece mancano il sorpasso all’Inter al secondo posto. Sarri conferma, Motta sorprende Alla lettura delle formazioni le sorprese arrivano tutte dai rossoblù. Motta, contro ogni pronostico, conferma Barrow centravanti a lascia in panca sia Arnautovic che Zirkzee. Novità anche sugli esterni alti del 4-2-3-1, dove l’italo-brasiliano sceglie Kyriakopoulos ed Aebischer. Moro, infine, vince il ballottaggio in mezzo al campo con Medel. Maurizio Sarri invece recupera Casale, in dubbio alla vigilia, e lo affianca a Romagnoli al centro della difesa. Vecino ...