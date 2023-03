Bologna-Lazio 0-0 | Thiago Motta “incarta” Sarri ma non trova la vittoria

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ? Frenata della #Lazio a #Bologna dopo il successo sul Napoli dello scorso fine settimana. Riusciranno i biancoce… - AO_Sports : #Italy #SerieA: Bologna 0-0 Lazio - Gallodelcalcio : Unica società in Italia senza cambi.. anche il Bologna ne ha di più di noi vedi Soriano.. È normale che manchi luci… - VittoRoto : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #BolognaLazio 0-0: biancocelesti in ombra, fallito il sorpasso all'Inter ? [?? @VittoRoto] - 2_Tynx_ : RT @OddsVillage: Lazio Bologna ?? -

... pesantissimo per Matias Vecino: il centrocampista ex Inter è stato ammonito nel primo tempo di. Era diffidato, salterà il derby con la Roma. Matias Vecino - Calciomercato.itUna ...... con un solo successo, contro la Cremonese mentre gli ultimi 2 stop consecutivi (e Spezia) vanno ad aggiungersi ai 4 già patiti in campionato (, Milan, Udinese e Juventus). In totale, 6 ...Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Dall'Ara,si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A ...

Un primo tempo effervescente Tanto Bologna, poca Lazio. Anche se poi arrivano occasioni da ambo le parti. I primi 45' della gara del Dall’Ara sono vibranti. Merito dell’aggressività dei rossoblù da un ...La Lazio doveva "solo" vincere ma purtroppo non sono arrivati i 3 punti. La lotta Champions è ancora aperta. Ci sarà da soffrire, come sempre ...