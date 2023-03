Bollo Auto arretrato di un anno: cosa succede? (Di sabato 11 marzo 2023) Una delle tasse più odiate è il Bollo Auto, ma cosa succede nel caso di omesso o ritardato versamento della tassa Automobilistica? Ecco quali sono le conseguenze economiche. In effetti, c’è molta preoccupazione sul Bollo Auto: gli Automobilisti temono una vera e propria stangata. Il Bollo Auto va pagato dal proprietario del veicolo, indicato dal PRA (o anche nei registri dell’Archivio Nazionale della Motorizzazione). Molti si chiedono cosa accada nel caso in cui si ometta il pagamento del Bollo Auto per 12 mesi. In fin dei conti, è possibile dimenticarsi di adempiere questa tassa Automobilistica dato che la scadenza cade una volta ... Leggi su blowingpost (Di sabato 11 marzo 2023) Una delle tasse più odiate è il, manel caso di omesso o ritardato versamento della tassamobilistica? Ecco quali sono le conseguenze economiche. In effetti, c’è molta preoccupazione sul: glimobilisti temono una vera e propria stangata. Ilva pagato dal proprietario del veicolo, indicato dal PRA (o anche nei registri dell’Archivio Nazionale della Motorizzazione). Molti si chiedonoaccada nel caso in cui si ometta il pagamento delper 12 mesi. In fin dei conti, è possibile dimenticarsi di adempiere questa tassamobilistica dato che la scadenza cade una volta ...

