Bollette | si studia un nuovo pacchetto di sconti L' ipotesi di un bonus famiglie legato ai consumi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Bollette, si studia un nuovo pacchetto di sconti - AigetEnergia : RT @repubblica: Bollette: il governo studia un bonus famiglie, ma solo a partire da luglio - infoiteconomia : Bollette, il governo studia un nuovo 'bonus famiglie': sconti a chi consuma meno energia - zazoomblog : Bollette: bonus famiglie da luglio. Il governo studia le modalità - #Bollette: #bonus #famiglie #luglio.… - repubblica : Bollette: il governo studia un bonus famiglie, ma solo a partire da luglio [di Giuseppe Colombo, Luca Pagni] -

Secondo fonti interne citate dal Corriere della Sera , il nuovo bonus che punta a premiare chi risparmia di più dovrebbe svilupparsi con una divisione in due parti del valore delle: una ...Mentre 'per le imprese siun credito di imposta modulato sul prezzo del gas : l'idea è ... si tratterebbe di un escamotage e una scusa per non rinnovare il taglio fiscale delle', ...Per le imprese siun credito di imposta modulato sul prezzo del gas: l'idea è fissare una soglia oltre la quale lo 'sconto' aumenta, sotto non è previsto. Mentre per il bonus famiglie i tempi ...

Bollette: il governo studia un bonus famiglie, ma solo a partire da luglio la Repubblica

In materia di aiuti sul caroenergia è allo studio un 'bonus famiglie' che potrebbe partire dalla seconda metà dell'anno e che si baserebbe sui consumi, consentendo di incentivare il risparmio energeti ...Allo studio un bonus basato sui consumi, che consentirebbe di incentivare il risparmio energetico, come già annunciato dal ministro Giorgetti a fine anno ...