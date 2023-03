Blitz di Conte alla Camera, spunta la "legge anti-Renzi" (Di sabato 11 marzo 2023) Nuove regole per il conflitto di interessi. Le propone Giuseppe Conte che ha presentato alla Camera una proposta di legge, di cui capo politico M5s, è che tra l'altro vieta conferenze e consulenze dei parlamentari con gli Stati esteri. Una norma che è stata letta come contra personam nei confronti di Matteo Renzi, in virtù delle conferenze tenute all'estero dal leader di Italia Viva, consulente dell'Arabia Saudita sulla costruzione delle città green. La proposta di legge è stata presto "ribattezzata anti-Renzi", spiega il Giornale, e ora è incardinata nella commissione Affari costituzionali della Camera. Nella prossima settimana partirà l'esame e il "timing è strettissimo: la programmazione trimestrale dei lavori di Montecitorio ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 marzo 2023) Nuove regole per il conflitto di interessi. Le propone Giuseppeche ha presentatouna proposta di, di cui capo politico M5s, è che tra l'altro vieta conferenze e consulenze dei parlamentari con gli Stati esteri. Una norma che è stata letta come contra personam nei confronti di Matteo, in virtù delle conferenze tenute all'estero dal leader di Italia Viva, consulente dell'Arabia Saudita sulla costruzione delle città green. La proposta diè stata presto "ribattezzata", spiega il Giornale, e ora è incardinata nella commissione Affari costituzionali della. Nella prossima settimana partirà l'esame e il "timing è strettissimo: la programmazione trimestrale dei lavori di Montecitorio ...

