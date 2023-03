Bisceglie | sequestro di 1120 chili di sigarette | tre arresti Carabinieri

(Di sabato 11 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Ammonta ad oltre una tonnellata il quantitativo didi contrabbando sequestrate nei giorni scorsi daidella Tenenza diin un deposito ubicato in Via Bovio, dove i militari hanno anche arrestato tre soggettisi, di 44, 43 e 34 anni. Inell’ambito di rapida attività di Polizia Giudiziaria, si sono messi sulle tracce di un’autovettura sospetta che li ha condotti fino ad un box dove erano custoditi ben 112 scatoloni didi varie marche, destinate ad alimentare il mercato illecito della provincia di Barletta Andria Trani. I tabacchi lavorati esteri di contrabbando, del valore commerciale di oltre 220mila euro, sono stati sequestrati unitamente al deposito in cui ...

degli esigui redditi dichiarati, sono stati sequestrati in quanto ritenuti proventi di attività illecite.