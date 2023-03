Biathlon | staffetta femminile Ostersund 2023 | vince la Norvegia davanti a Francia e Germania | Italia quarta

(Di sabato 11 marzo 2023) Oggi è andata in scena ladi, inproprio lasulle nevi di casa grazie a Tandrevold e Roeiseland che guidano la rimonta nella terza e nellafrazione. Secondo posto per lache chiude a 15 secondi dalla vetta. Terza un’ottimaguidata da una Kibinger da 10/10 al piattello nella seconda frazione.a 50 secondi nonostante una grande prima frazione di Passler con un 10/10 al piattello. Buone prove di Wierer e Vittozzi, che non riesce nella rimonta nell’ultima frazione. Prima frazione con Passler che riesce a limitare i danni nel fondo e a guadagnare sulle avversarie nel piattello. L’azzurra ...

La diretta testuale dellafemminile di Ostersund , valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. L'Italia scende in pista con Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler e Samuela Comola. Appuntamento ...La startlist , i pettorali e gli italiani in gara dellamaschile didi Ostersund 2023 . Italia a caccia della medaglia sulle nevi svedesi dopo lo splendido argento di Tommaso Giacomel nell'individuale. Insieme all'atleta di Vipiteno, ...La startlist , i pettorali e le italiane in gara dellafemminile didi Ostersund 2023 . Prosegue il penultimo fine settimana di questa stagione di Coppa del Mondo, con l'Italia che vuole togliersi un'altra soddisfazione dopo la ...

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oestersund 2023 in DIRETTA: vince la Norvegia su Francia e Germania! 4a una solida Italia OA Sport

Sabato 11 Marzo, 15:15 Va in scena a Oestersund l'ultima staffetta femminile di una stagione dove l'Italia si è laureata Oro mondiale e le tre prove in Coppa del Mondo, con tre nazioni diverse ...Domani, sabato 11 marzo 2023, proseguirà ad Oestersund, in Svezia, l’ottava tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon: la prima gara della giornata sarà la staffetta 4×6 km femminile delle ore ...