Biathlon, Mondiali Junior Shchuchinsk 2023: nelle sprint 11ma Sara Scattolo e 33° Christoph Pircher (Di sabato 11 marzo 2023) Sono proseguiti oggi a Shchuchinsk, in Kazakistan, i Mondiali Junior 2023 di Biathlon: nella giornata riservata alle sprint, l'Italia registra l'11° posto di Sara Scattolo nella 7.5 km femminile ed il 33° di Christoph Pircher nella 10 km maschile. Nella 7.5 km sprint femminile titolo alla tedesca Selina Grotian in 20'49?0 (2 errori), che batte la francese Jeanne Richard, d'argento a 52?8 (1 errore), e la svedese Sara Andersson, di bronzo a 54?7 (1 errore). Così le azzurrine: 11ma Sara Scattolo a 1'23?6 (1 errore), 16ma Linda Zingerle a 1'56?7 (1 errore), 24ma Martina Trabucchi a 2'16?3 (1 errore), 27ma Birgit Schoelzhorn a 2'25?9 (1

