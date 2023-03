Biathlon | Coppa del Mondo Oestersund 2023 | Italia quarta nella staffetta femminile vinta dalla Norvegia

(Di sabato 11 marzo 2023) L’ottava tappa delladeldi2022-, proseguita oggi ad, in Svezia, ha visto disputarsi la4×6 km: a cogliere il successo è stata la, che ha messo in riga Francia e Germania. L’di Rebecca Passler, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Lisa Vittozzi si è classificata. Con sole 4 ricariche utilizzate ladi Juni Arnekleiv, Ida Lien, Ingrid Landmark Tandrevold e Marte Olsbu Roeiseland vince in 1h08’00?7, precedendo di 15?2 la Francia (7 ricariche utilizzate) di Lou Jeanmonnot, Chloe Chevalier, Caroline Colombo ed Anais Chevalier-Bouchet, e di 27?2 la Germania (7 ricariche usate) di Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger, Vanessa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : WIERER-VITTOZZI FAVOLOSE! ?? Giornata indimenticabile per l'Italia del biathlon, che nella individuale femminile ce… - ItaliaTeam_it : LA FESTA CONTINUA????? Dopo l’uno due Wierer-Vittozzi, l’Italia del biathlon si gode anche il secondo posto di Tomma… - Eurosport_IT : DOPPIETTA AZZURRAAAAAAAAAAAAAAAA???? Che gara a Östersund: Dorothea Wierer vince la 15km individuale, Lisa Vittozzi… - Katz12D : RT @neveitalia: Roeiseland porta la Norvegia alla vittoria nella Staffetta con la Coppa alla Francia. Italia quarta #biathlon #11Marzo http… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Roeiseland porta la Norvegia alla vittoria nella Staffetta con la Coppa alla Francia. Italia quarta #biathlon #11Marzo http… -

La diretta testuale della staffetta femminile di Ostersund , valida per ladel Mondo 2022/2023 di. L'Italia scende in pista con Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler e Samuela Comola. Appuntamento questo pomeriggio alle ore 14. Sportface.it vi terrà ...La startlist , i pettorali e le italiane in gara della staffetta femminile didi Ostersund 2023 . Prosegue il penultimo fine settimana di questa stagione didel Mondo, con l'Italia che vuole togliersi un'altra soddisfazione dopo la splendida doppietta nell'...... bene le italiane di- Milano stende il Partizan, Olimpia e Virtus possono sperare ancora -da sogno, Wierer vince in Svezia, Vittozzi ladel Mondo. - Il Pallone racconta - bene ...

Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund 2023: Italia quarta nella staffetta femminile vinta dalla Norvegia OA Sport

Domani, domenica 12 marzo 2023, terminerà ad Oestersund, in Svezia, l’ottava tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon: la gara conclusiva della giornata sarà la 15 km mass start maschile dell ...Domani, sabato 11 marzo 2023, proseguirà ad Oestersund, in Svezia, l’ottava tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon: la prima gara della giornata sarà la staffetta 4×6 km femminile delle ore ...