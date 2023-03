Biathlon | Cdm | Italia quarta nella staffetta femminile di Oestersund | trionfa la Norvegia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Biathlon: primo podio in carriera in Cdm per Giacomel, è 2° nell’individuale di Oestersund - TV7Benevento : Biathlon: primo podio in carriera in Cdm per Giacomel, è 2° nell'individuale di Oestersund -… - Bertolca10 : Nella penultima tappa di CdM a #Ostersund vittoria per Doro #Wierer davanti a Lisa #Vittozzi nell'inseguimento indi… - ge_aldrig_upp : Gara perfetta delle italiane ???? e Simon ???? sempre più sotto pressione per il discorso CdM. Un abbraccio all'autore… - infoitsport : Biathlon: Cdm, dieci azzurri convocati per gare Ostersund -

: la Coppa del Mondo rimasta solo un anno lontana dalle mani di Johannes Thingnes Boe. Il norvegese, vincitore della generale per tre stagioni di seguito tra il 2018 e il 2021, succeduto a ...Piazzamenti nella top ten per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nella sprint femminile di Coppa del mondo sulla pista di Nove Mesto, in Repubblica Ceca. L'altoatesina ha commesso un errore nella serie ...Dopo l'interruzione per i Mondiali di Oberhof torna la Coppa del Mondo dida Nove Mesto , ma non cambia la sostanza. Ovvero che Johannes Boe è sempre più dominante e ...nuovo anno solare in

CDM BIATHLON, DOROTHEA WIERER SUL PODIO - Portale Radio ... RTTR Radio e TV

Oestersund, 11 mar. -(Adnkronos) – La Norvegia vince la staffetta femminile di Oestersund con 4 ricariche e il tempo di 1h08’007, superando di 15 la Francia, che con 7 ricariche occupa la seconda ...Giornata da ricordare per il biathlon italiano nella gara di apertura della tappa ... risultato che per la altoatesina vale la vittoria individuale n.15 in cdm, mentre Lisa Vittozzi, in virtù di ...