Bianca Atzei e Stefano Corti: “Abbiamo trovato il modo per far dormire Noa” (Di sabato 11 marzo 2023) La vita da neogenitori è spesso dura, come sta sperimentando la coppia in prima persona, il loro bambino spesso li tiene svegli la notte, ma loro non perdono il sorriso. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 11 marzo 2023) La vita da neogenitori è spesso dura, come sta sperimentando la coppia in prima persona, il loro bambino spesso li tiene svegli la notte, ma loro non perdono il sorriso. L'articolo proviene da DireDonna.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Laura80193513 : Ho trovato un'altra canzone che è PERFETTA per loro che in questo momento sono in questa situazione: La paura che h… - radiocalabriafm : Gigi D'Alessio feat Bianca Atzei - Torna a Surriento - esse_mathafack : @soffixino in una cosa a 3 con Bianca Atzei - infoitinterno : Bianca Atzei e Stefano Corti: “Abbiamo trovato il modo per far dormire Noa” -