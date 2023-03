Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ubitennis : ATP Indian Wells: Berrettini, che brutta serata! Subito fuori con Daniel - Save__Me__Barry : RT @Gaia_Mai_: Tipo Colapesh assolutamente 0/20 Berrettini eppure se dovessi scegliere con chi intrettenermi in una serata di allegria e gi… - Gaia_Mai_ : Tipo Colapesh assolutamente 0/20 Berrettini eppure se dovessi scegliere con chi intrettenermi in una serata di alle… - Eurosport_IT : Una serata da incubo per Matteo ?? #Berrettini | #EurosportTENNIS -

IN AGGIORNAMENTO Take a bow!@tarodaniel93 shocks7 - 6, 0 - 6, 6 - 3.#TennisParadise pic.twitter.com/hE8s6DnAsA BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 11, 2023 LIVESCORE ORDINE ...SECONDO SET - La reazione diè rabbiosa, finalmente il dritto inizia a centrare le righe del campo, e in una mezz'oretta è 6 - 0 in suo favore, con Taro sballottato da una parte all'altra ......della competizione il tennista torinese affronterà l'australiano Jason Kubler nella tardadi ... Su Matteo: "I fischi ad Acapulco non erano per lui, la gente che aveva pagato il ...

Berrettini, serata no a Indian Wells: subito fuori SuperTennis

L'azzurro sconfitto in tre set dal giapponese Taro, dopo il ritardo per la pioggia al Masters 1000 in California. In serata l'esordio di Sinner e Musetti ...Tennis | ATP, Featured | Ormai, quella italiana in questa edizione di Indian Wells, è una vera maledizione. In attesa che Camila Giorgi scenda in campo contro Jessica Pegula ...