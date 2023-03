Bergamo, l’Athletic Brighela risponde alla squalifica e alla multa: “Non siamo noi le vittime. Sono i 26.000 in fondo al mare” (Di sabato 11 marzo 2023) ” Dobbiamo alzare la testa e renderci conto delle responsabilità politiche che stanno dietro alle tragedie. Poco importa se a pagare le conseguenze siamo noi. Noi stiamo bene”. l’Athletic Brighela risponde con un lungo post sulla sua pagina Facebook alla sentenza del Giudice sportivo della delegazione di Bergamo, che ha punito la società con una multa da 550 euro e una squalifica per il capitano e i dirigenti, che hanno esposto uno striscione di protesta contro le morti nel Mediterraneo nonostante l’arbitro fosse contrario. Il club ha replicato così: “Oggi ci troviamo a commentare un provvedimento ai limiti. Ma nessuno e nessuna di noi si considera vittima di questo. Le vittime Sono in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) ” Dobbiamo alzare la testa e renderci conto delle responsabilità politiche che stanno dietro alle tragedie. Poco importa se a pagare le conseguenzenoi. Noi stiamo bene”.con un lungo post sulla sua pagina Facebooksentenza del Giudice sportivo della delegazione di, che ha punito la società con unada 550 euro e unaper il capitano e i dirigenti, che hanno esposto uno striscione di protesta contro le morti nel Mediterraneo nonostante l’arbitro fosse contrario. Il club ha replicato così: “Oggi ci troviamo a commentare un provvedimento ai limiti. Ma nessuno e nessuna di noi si considera vittima di questo. Lein ...

