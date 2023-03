Benevento, comune Plastic free: il riconoscimento per il secondo anno consecutivo (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Per il secondo anno consecutivo, la città di Benevento è stata premiata come “comune Plastic free”. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Sala del Podestà di Palazzo Re Enzo a Bologna, dove sono stati insigniti del riconoscimento, assegnato dall’associazione ‘Plasticfree Onlus’, i Comuni che si sono distinti per aver adottato buone pratiche nel contrasto all’uso della Plastica usa e getta e hanno adottato misure concrete a favore della sostenibilità ambientale e della tutela dell’habitat. La valutazione si basa infatti su criteri come la lotta contro gli abbandoni illeciti, le campagne di sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Per il, la città diè stata premiata come “”. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Sala del Podestà di Palazzo Re Enzo a Bologna, dove sono stati insigniti del, assegnato dall’associazione ‘Onlus’, i Comuni che si sono distinti per aver adottato buone pratiche nel contrasto all’uso dellaa usa e getta e hadottato misure concrete a favore della sostenibilità ambientale e della tutela dell’habitat. La valutazione si basa infatti su criteri come la lotta contro gli abbandoni illeciti, le campagne di sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei ...

