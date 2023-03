Benevento-Como | le pagelle | il riscatto di Foulon | ancora flop La Gumina

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIlpareggia in casa contro ilal termine di una gara giocata in inferiorità numerica per l’intero secondo tempo: Manfredini 6,5: La prima parata è un brivido, quando respinge centralmente la punizione di Cerri e si affida alla difesa. Poi se la cava, preferendo la concretezza all’estetica. Letizia 6,5: Non fa sempre la cosa giusta, ma nella ripresa evita il peggio con un paio di chiusure chirurgiche in area. Al fischio finale è stremato. Leverbe 6,5: A volte pasticcia nell’impostazione, ma battaglia come un leone contro i centravanti avversari spezzandone i sogni di gloria. Un pomeriggio da ‘insuperabile’. Tosca 6,5: Buon posizionamento, solita attenzione e un ‘miracolo’: nel finale toglie dalla testa di Vignali il possibile pallone del vantaggio lariano. Improta 6: Inizia con una ghiotta chance, colpendo ...